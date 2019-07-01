Полное солнечное затмение: что делать, чтобы привлечь удачу

Оно произойдет уже завтра, 2 июля

Во вторник, второго июня, произойдет полное солнечное затмение. Его увидят жители Южной Америки.

Россияне и жители Европы, к сожалению, не смогут наблюдать за природным явлением, однако избежать его влияния – вряд ли. Астрологи советуют в этот день не начинать серьезных дел, поскольку велика вероятность того, что все может пойти не так, пишет "Обозреватель".

2 июля стоит беречь свои эмоции, так как затмение провоцируют чувствительность, из подсознания могут подняться подавленные переживания. Этот день лучше провести в тихой и спокойной обстановке., забыть прежние обиды и избавиться от ненужных связей.

Также астрологи советуют в этот день написать список желаний на ближайший год и настроить себя на успех. Солнечное затмение будет находиться в созвездии Рака, которое отвечает за семью, дом, и родственные отношения. Поэтому следует ждать изменений в этих сферах жизни.

Видео: Трампа высмеяли за просмотр затмения без защитных очков