Дочь Кошевого сделала дерзкое заявление на "Голосе"

Ей палец в рот не клади

11-летняя Варвара Кошевая продемонстрировала находчивость на украинском шоу "Голос. Дети", пошутив про президента Владимира Зеленского. Кошевая - дочь звезды студии "Квартал 95" и друга нового лидера Украины Евгения Кошевого.

В финале "Голоса" Варвара Кошевая исполнила песню Call Out My Name канадского певца The Weeknd. После выступления ее спросили, болеет ли за нее украинский президент. "Ну как это? Я же за него болела, а он за меня - нет?" - отшутилась Кошевая. Ответ вызвал смех у судей и зрителей, среди которых был Евгений Кошевой.

Интернет-пользователи высоко оценили выступление девочки. "Выступление супер", "Варя, ты молодец", "Варя спела просто супер", "Пахарь! За такую отцу не придется лысеть!" - пишут в Сети.

Некоторые граждане в очередной раз вспомнили скандал с дочкой Алсу на российском шоу "Голоу. Дети": "Главное, чтоб не вышло, как с дочкой Алсу", "Это вам не дочь Алсу", "Все куплено, расходимся".

Напомним, дочь Алсу Микелла Абрамова подверглась травле в соцсетях, когда стало известно, что в финале детского "Голоса" за нее голосовали боты. Первый канал отменил результаты конкурса и признал победителями всех девятерых финалистов.

