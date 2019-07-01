Песков пригласил на беседу невежу Катамадзе

Грузинская певица не разбирается в политике

Дмитрий Песков оценил талант Нино Катамадзе, но полагает, что она не разбирается в политике. Кремль готов объяснить певице аспекты отношений Москвы и Тбилиси, добавил пресс-секретарь президента.

"Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Песков заверил, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с уважением. Это касается в том числе деятелей культуры Грузии. Однако принимать действия экстремистов и националистов, которые направлены против россиян, Москва не намерена.

В связи с этим представитель Кремля напомнил российским артистам, которые планируют концерты в Грузии, о сохраняющейся опасности там. По словам Пескова, официальный Тбилиси так и не осудил радикалов, которые пытались взять штурмом здание парламента Грузии.

Накануне Нино Катамадзе написала в Facebook, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня стало последним в России. Она назвала Россию оккупантом, а президента Владимира Путина - врагом Грузии.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. На площадь перед парламентом вышли несколько тысяч недовольных, катализатором протеста стал приезд российской делегации для участия в Межпарламентской ассамблеи православия. В столкновениях с полицией пострадали более 200 человек.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Позже был наложен запрет на полёты грузинских перевозчиков в Россию.