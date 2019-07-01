В ПАСЕ отреагировали на провокацию Украины

Рада пригрозила ассамблее лишением права участвовать в наблюдении за выборами на Украине
Профильный комитет Верховной Рады рекомендует приостановить работу Украины в ПАСЕ. Об этом заявил глава делегации Владимир Арьев. Кроме того, парламентарии призывают отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине.
Киев намерен пойти на такой шаг, чтобы добиться от России выполнения ряда условий. Некоторые страны ПАСЕ уже отреагировали на провокацию и заявили, что не готовы принимать поспешных решений.
Между тем, стало известно, что Владимир Зеленский призвал привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Ранее тот не согласовал с президентом ответ на ноту России по арестованным морякам.
На Украине также активно обсуждают ситуацию с разведением сил в Станице Луганской. Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова: