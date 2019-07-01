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Кокорин зря просиживает время в тюрьме

14:11
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Футболист бездельничает и проедает государственные деньги

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, осужденный по делу о двух драках в октябре минувшего года, рассказал о своей жизни за решеткой.

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"Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу - наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?", - пожаловался Кокорин.

При этом жизнь футболиста стала немного легче, так как появилась некоторая определенность, передает его слова "Чемпионат".

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в силу.

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