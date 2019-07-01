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Собянин: до 2022 года в ТиНАО планируется построить 10 медучреждений

14:06
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Появятся три подстанции скорой помощи

В Новой Москве за три года построят 10 новых медицинских учреждений для детей и взрослых. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "В Контакте".

Он напомнил, что новые территории присоединились к Москве семь лет назад. Развитие Троицкого и Новомосковского округов остается приоритетом властей. До 2022 года там появятся 10 новых больниц, лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения. Крупнейшим проектом стал больница из 9 корпусов в Коммунарке. В четырех из них уже идут отделочные работы и поставляется оборудование.

Кроме того, В ТиНАО будут построены три подстанции скорой помощи, отметил Собянин.

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