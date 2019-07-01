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"Похвалиться можно": Путину доложили об успехах Липецкой области

14:46
  • понедельник
  • 01 июля 2019

В частности, врио главы региона Игорь Артамонов рассказал, что зарплаты бюджетников повышены на 10%

Переселение людей из аварийного жилья, помощь обманутым дольщикам, строительство социальной инфраструктуры. О том, как решаются эти вопросы в Липецкой области, доложили Владимиру Путину.

Президент провел в Кремле встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации региона, передает "ТВ Центр". Игорь Артамонов рассказал, что зарплаты бюджетников повышены на 10%. Создаются новые рабочие места. Активно занимаются вопросом обманутых дольщиков. Идет работа по созданию комфортной городской среды и социальному строительству.

"Детские площадки попали как раз в точку. Оказалась колоссальная востребованность, то есть громадное количество реакций до сих пор приходит. Не делали давно детские площадки. Сначала объявили, что 150, а теперь и бюджет, и внебюджет – нашли деньги на 250 площадок, в этом году будем делать. Немножко можно похвалиться. Очень большая проблема – аварийное жилье. Но мы одни из первых получили финансирование. 2 июля будем 49 семей переселять. Надеюсь, что мы это сделаем первыми в России. По фонду капремонта тоже мы продвигаемся, денег у нас достаточно, омолодили менеджмент – улучшается результат", - сказал Артамонов.

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