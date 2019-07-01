Таркану экстренно сделали сложную операцию

Певец мог лишиться голоса

Король турецкой поп-музыки Таркан перенес сложную операцию – медики удалили ему лимфоузлы на щитовидной железе, которые мешали ему петь и причиняли нестерпимую боль.

Хирургическое вмешательство провели несколько дней назад, а 30-го июня Таркана выписали из больницы. Теперь ему предстоит длительная реабилитация. Восстанавливать здоровье музыкант решил в Германии, пишет StarHit.

После восстановительного период певец планирует вернуться на сцену – в сентябре у Таркана запланированы аж девять концертов под открытым небом.