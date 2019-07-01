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Таркану экстренно сделали сложную операцию

14:36
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Певец мог лишиться голоса

Король турецкой поп-музыки Таркан перенес сложную операцию – медики удалили ему лимфоузлы на щитовидной железе, которые мешали ему петь и причиняли нестерпимую боль.

Хирургическое вмешательство провели несколько дней назад, а 30-го июня Таркана выписали из больницы. Теперь ему предстоит длительная реабилитация. Восстанавливать здоровье музыкант решил в Германии, пишет StarHit.

После восстановительного период певец планирует вернуться на сцену – в сентябре у Таркана запланированы аж девять концертов под открытым небом.

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