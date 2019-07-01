Пассажиропоток МЦК вырос на 15% с начала года

Всего это почти 70 миллионов человек

Московское центральное кольцо с начала года перевезло почти 70 миллионов пассажиров, что на 15% больше аналогичного периода в прошлом году. Такие данные привели в РЖД. Рекордным стал день 3 апреля. Тогда по МЦК проехали почти 562 тысячи человек.

Тем временем в Москве завершается интеграция МЦК и пригородных электричек, передает "ТВ Центр". Совсем недавно был открыт новый вестибюль станции "Стрешнево" и путь до платформы "Ленинградская" стал короче. А в ближайших планах перенос ближе к станции "Ростокино" платформу "Северянин".

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