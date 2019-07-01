В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

Экзамен сдавали около 90 тысяч человек

Основной период сдачи единого государственного экзамена завершился в Москве. Последние экзамены прошли 1 июля, передает ТВЦ.RU.

Как сообщается на портале мэра Москвы, всего в городе на сдачу экзаменов в основной период зарегистрировались около 90 тысяч человек, в том числе более 60 тысяч выпускников. Для них организовали более 330 пунктов проведения экзаменов.

Выпускники для того, чтобы получить аттестат о среднем образовании должны успешно сдать экзамены по русскому языку и математике. ЕГЭ по другим предметам сдавали по желанию. В 2019 году наиболее востребованными предметами были обществознание, английский язык и информатика.

Впервые желающие могли сдать экзамен по китайскому языку. Это должно привести к росту его популярности у школьников.