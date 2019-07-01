Одна из сестер Хачатурян оказалась невменяемой

Марию Хачатурян будут судить отдельно от сестер

Громкое дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, получило продолжение. Как стало известно, младшая из девушек 17-летняя Мария признана невменяемой. В связи с этим дело в ее отношении выделено в отдельное производство и будет рассматриваться отдельно от двух ее старших сестер.

Как рассказал адвокат Алексей Липцер, защита пока не приступила к ознакомлению с бумагами. "Мы ожидаем завершения этой процедуры со стороны потерпевшей стороны", - приводит его слова ТАСС.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено в июле прошлого года в доме на севере Москвы со множественными ранениями шеи и груди. Были задержаны его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Позже стало известно, что у Михаила Хачатуряна было расстройство личности. Однако мужчина был вменяемым.

Дело сестёр Хачатурян поделило общество на два лагеря: одни выходят на пикеты в поддержку девушек, другие уверены, что они заслуживают самого строгого наказания. Подробнее – в сюжете Татьяны Сидоровой.