Рыбаков испугало неизвестное морское чудище

У него прозрачная кожа и рога

Австралийских рыбаков озадачило странное морское существо, которое они обнаружили, когда извлекли из моря улов.

Необычное существо похоже на рыбу, но с прозрачной кожей, рогами и большим ртом. Один из рыбаков выложил фотографию в социальные сети, чтобы узнат

ь хоть какую-то информацию о загадочном существе.

Подписчики предположили, что существо выплыло из глубин и попалось в рыболовные сети. Либо оно сильно мутировало из-за воздействия пластика.

"Очень похожа на рыбу, которую мы назвали треугольным Джеком", "Я думаю, что какая-то глубоководная морская рыба", "Похоже на рыбу, которая давно сидит на диете", "Выглядит как нечто среднее между коровьей рыбой и чем-то еще. И да, есть такая рыба, называемая коровьей рыбой", - предположили пользователи.