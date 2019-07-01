Самая страшная катастрофа со времен динозавров: она изменит мир навсегда

Грядут серьезные изменения во всех пищевых цепочках, а также местах обитания

На Земле началось массовое вымирание насекомых. Этот факт открыли немецкие ученые. Они назвали происходящее самой крупной экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров.

Насекомые составляют две трети всех наземных видов. Но теперь они гибнут с пугающей скоростью. За последние 30 лет немецкие ученые расставляли ловушки в сельской местности Рейна. Им удалось собрать более 80 миллионов жуков и гусениц.

В итоге они узнали, что с 1994 года – за весь период наблюдений - общая биомасса насекомых упала на 76%. Вымирание насекомых может привести к страшным последствиям для всех пищевых цепочек, а также мест обитания, говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Дело в том, что птицы питаются, в основном, насекомыми. И популяции пернатых тоже сокращаются. Все это означает, что в Западной Европе может совсем скоро случиться сокращение биоразнообразия. И тогда природные экосистемы никогда не смогут восстановятся в прежнем виде.

Главными причинами такой катастрофы, как считают ученые, стали потеря среды обитания насекомых, преобразование земель в поля интенсивного сельского хозяйства. Также свою роль сыграли урбанизация и последовавшее за ней загрязнение и изменение климата.

В феврале ученые Франциско Санчес-Байо и Крисом Викхойсом из австралийских университетов Сиднея и Квинсленда опубликовали свод из 73 исследований энтомологической фауны. Они были проведены по всей планете за последние 40 лет. В перечне были перечислены места от Коста-Рики до юга Франции. В итоге оказалось, что под угрозой исчезновения находятся более 40% видов насекомых. Более того, каждый год исчезает около одного процента.

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