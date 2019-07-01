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Самая страшная катастрофа со времен динозавров: она изменит мир навсегда

15:40
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Грядут серьезные изменения во всех пищевых цепочках, а также местах обитания

На Земле началось массовое вымирание насекомых. Этот факт открыли немецкие ученые. Они назвали происходящее самой крупной экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров.
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Насекомые составляют две трети всех наземных видов. Но теперь они гибнут с пугающей скоростью. За последние 30 лет немецкие ученые расставляли ловушки в сельской местности Рейна. Им удалось собрать более 80 миллионов жуков и гусениц.

В итоге они узнали, что с 1994 года – за весь период наблюдений - общая биомасса насекомых упала на 76%. Вымирание насекомых может привести к страшным последствиям для всех пищевых цепочек, а также мест обитания, говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Дело в том, что птицы питаются, в основном, насекомыми. И популяции пернатых тоже сокращаются. Все это означает, что в Западной Европе может совсем скоро случиться сокращение биоразнообразия. И тогда природные экосистемы никогда не смогут восстановятся в прежнем виде.

Главными причинами такой катастрофы, как считают ученые, стали потеря среды обитания насекомых, преобразование земель в поля интенсивного сельского хозяйства. Также свою роль сыграли урбанизация и последовавшее за ней загрязнение и изменение климата.

В феврале ученые Франциско Санчес-Байо и Крисом Викхойсом из австралийских университетов Сиднея и Квинсленда опубликовали свод из 73 исследований энтомологической фауны. Они были проведены по всей планете за последние 40 лет. В перечне были перечислены места от Коста-Рики до юга Франции. В итоге оказалось, что под угрозой исчезновения находятся более 40% видов насекомых. Более того, каждый год исчезает около одного процента.

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