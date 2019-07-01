"Исполнителей английских песен у нас как г***а": Лоза поставил Катамадзе на место

Свято место пусто не бывает, уверен музыкант

Музыкант Юрий Лоза заявил ТВЦ.RU, что отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от поездок в Россию не станет потерей для отечественных любителей джаза.

Исполнитель хита "Плот" выразил мнение, что Нино Катамадзе, как и любой другой музыкант, имеет право выбирать место для своих выступлений. "Каждый сам решает, куда ему ехать, куда не ехать. Это ее дело", - сказал Лоза.

По его словам, Катамадзе известна как джазовая певица, которая поет песни на английском языке. В России много артистов с таким репертуаром, уверен Юрий Лоза. "Импортозамещение - это очень простая штука. Свято место пусто не бывает. Если здесь деньги, то сюда приедут другие джазовые певицы. Мы-то не пострадаем никак. Джазовые кавера мы спокойно послушаем в исполнении других артистов. Откроем сейчас двери для других артистов. Приедут из Франции, Швеции, Финляндии и споют точно так же", - отметил музыкант, после чего добавил: "Исполнителей английских песен у нас как г***а".

Лоза считает, что Нино Катамадзе не обладает выдающимися вокальными данными, благодаря которым она могла бы считаться уникальной певицей. "Паваротти был единственный в своем роде. Никто не звучал, как Паваротти. Если бы Паваротти отказался ездить в Россию, мы бы сказали: "Ну да, мы никогда не услышим Паваротти". А Катамадзе поет, как все джазовые певицы", - сказал он ТВЦ.RU.

Юрий Лоза допустил, что через какое-то время Катамадзе займется политической деятельностью. Деятели культуры порой становятся политиками, напомнил наш собеседник. В пример он привел ставшего президентом Украины актера Владимира Зеленского и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который возглавил украинскую партию "Голос".

"Кто знает, что у нее впереди. Может, ее возьмут как лидера, как жупел, как хоругвь, поставят во главу какого-нибудь движения, - заявил Лоза. - Но вообще, я бы не придавала этому значения. Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше. Путин сделал абсолютно правильно. Они считают нас врагами, ну давайте не будем туда ездить. Это же так просто, ребята! Мы забыли все, закрыли двери, прекратили сообщение и перестали ездить".

Напомним, 30 июня Катамадзе назвала Россию оккупантом, а президента Владимира Путина - врагом Грузии. По словам артистки, ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня стало последним в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что певица не разбирается в политике, и предложил ей помощь в разъяснении важных вопросов, касающихся российско-грузинских отношений.

Антиправительственные и антироссийские беспорядки начались в Тбилиси 20 июня. В столкновениях с полицией пострадали более 200 человек. Поводом для протестов стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне этих событий президент России Владимир Путин временно приостановил авиасообщение с Грузией.