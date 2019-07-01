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Пугачеву и Галкина засняли в момент нежности на пляже

15:57
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Звездная семья отдыхает в Латвии

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин прогулялись вместе с детьми по морскому пляжу в Юрмале.  
Оказанные Пугачевой почести возмутили народ

1 июля телеведущий выложил в Instagram видео, на котором они вчетвером гуляют по пляжу, держась за руки. Сын звездной пары изображает чайку. Галкин обнимает Пугачеву, и та говорит в камеру: "Хорошо с любимым другом и с детьми любимыми погулять по берегу моря в Юрмале". 

"Прекрасная семья", "Очень приятная, позитивная, счастливая семья!", "Алла помолодела" - не скупятся на комментарии интернет-пользователи. "Ураааа! С приездом!" - написал певец Игорь Николаев. "Обожаю", - признался шоумен Александр Ревва. "WELCOME", - поприветствовал звездную семью певец Валерий Сюткин. 

Некоторые поклонники Пугачевой и Галкина удивились, что певица назвала супруга другом. "Почему с любимым другом, а не с мужем?" - спрашивают они. На это подписчики телеведущего призвали не придираться к словам.

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