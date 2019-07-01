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В Чечне совершено нападение на полицейских

15:47
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Погиб один силовик

В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, один силовик погиб по дороге в госпиталь, при этом злоумышленник был ликвидирован на месте.

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Эту информацию агентству ТАСС подтвердил помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев. По данным РИА Новости, нападение произошло на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе республики.

Сейчас устанавливается личность нападавшего и его мотивы. По некоторым данным, у него нашли гранату. На месте инцидента работают следователи.

В августе прошлого года двое вооруженных ножами мужчин попытались проникнуть через КПП на территорию Шалинского отдела внутренних дел. Они ранили двух полицейских, после чего были нейтрализованы.

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