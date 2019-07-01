"Порошенко с его кошельком": украинский футболист назвал виновного в ссоре с Россией

Что думает о президенте Украины Александр Алиев

Экс-полузащитник киевского "Динамо", московского "Локомотива", а также сборной Украины Александр Алиев рассказал, что думает о конфликте между Киевом и Москвой. По его словам, в произошедшем есть вина одного человека.

"Я считаю, что в конфликте между странами виноват Порошенко с его кошельком", - подчеркнул бывший футболист.

Говоря о решениях украинских игроков приехать играть в Россию, он отметил, что поддерживает их. Так он прокомментировал слова украинского тренера Йожефа Сабо, который раскритиковал украинских футболистов за переход в российские клубы.

"Политика политикой, а семью кто кормить будет? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей", - приводит его слова Eurosport. Алиев добавил, что любой футболист хочет красиво одеваться и ездить на дорогих машинах.

В 2016 году экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев решил продолжить карьеру в краснодарской "Кубани". В том же году он покинул российскую команду. Ярослав Ракицкий перешел в петербургский "Зенит" в начале 2019 года. Иван Ордец стал игроком московского "Динамо" летом этого года.

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