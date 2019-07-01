ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: в офисы "Мои документы" переданы 73 госуслуги в сфере соцзащиты

16:09
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Центры госуслуг работают ежедневно с 8 до 20 часов

Завершен процесс передачи 73 госуслуг в сфере соцзащиты в "Мои документы". Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в Twitter и на своей странице во "В Контакте".

"Теперь там можно оформить компенсационные выплаты и пособия, удостоверения на льготы, получить санаторно-курортную путевку и многое другое", - отметил он.

Полный перечень оказываемых услуг в сфере соцзащиты можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы. Центры госуслуг работают ежедневно с 8 до 20 часов, флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10 до 22 часов.

Новости по теме
МФЦ "Мои документы"
МФЦ "Мои документы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.