Собянин: в офисы "Мои документы" переданы 73 госуслуги в сфере соцзащиты

Центры госуслуг работают ежедневно с 8 до 20 часов

Завершен процесс передачи 73 госуслуг в сфере соцзащиты в "Мои документы". Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в Twitter и на своей странице во "В Контакте".

"Теперь там можно оформить компенсационные выплаты и пособия, удостоверения на льготы, получить санаторно-курортную путевку и многое другое", - отметил он.

Полный перечень оказываемых услуг в сфере соцзащиты можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы. Центры госуслуг работают ежедневно с 8 до 20 часов, флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10 до 22 часов.