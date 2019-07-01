Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Также известная своей строгостью тренер рассказала, в каком случае она жалеет своих учениц

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова стала гостем Татьяны Устиновой в новом выпуске программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Она воспитала целую плеяду олимпийских чемпионок. О её строгости и силе характера ходят легенды. Вторых позиций для нее не существует. Есть только первое место и золотая медаль, которая обязательно будет блистать на шее у её спортсменки.

Одной из ее учениц была знаменитая Алина Кабаева. С ее семьей связана одна тайна, которую и выдала прославленный тренер.

Как-то Ирина Винер-Усманова сказала, что свобода - это длина цепи, которую ты сам себе выбрал. "Это длина цепи, которую я выбрала себе, она не длинная, она короткий поводок, новогорский. И когда моя самая известная ученица Алина закончила, а потом пришла и сказала: "Я возвращаюсь", я сказала: "О'кей. Вот одна будка, видела, стоит на входе? Могу тебе построить вторую. Вот только так. Будем обе сидеть на цепи", - рассказала глава ВФХГ.

По ее словам, Кабаева тогда согласилась. Однако иногда уезжала с тренировочной базы в Новогорске на своей машине. И однажды "у неё мама угнала машину".

Как призналась Ирина Винер-Усманова, мать Кабаевой дала слепок ключей знакомым, которые и угнали автомобиль. В итоге Алина уже не могла выехать из Новогорска. "Об этом она узнала лет через 15. А я знала это сразу. Мы с мамой были... Мы были сёстры по дочери. И только с такой мамой могла стать Алина чемпионкой", - подчеркнула Ирина Винер-Усманова.

Кроме того, президент ВФХГ ответила на вопрос о том, чего ее ученикам категорически нельзя. При этом писательница и телеведущая уточнила, что не имеет ввиду "переесть, перепить, переспать непонятно с кем". На это она услышала неожиданный ответ. "Почему? Переспать можно. Даже нужно в определённом возрасте", - сказала Винер-Усманова.

Также прославленный тренер заявила, что ей жалко гимнасток только тогда, когда они травмированы. С больными она не работает. "Жалко становится тогда, когда ты стоишь на пьедестале, они стоят на пьедестале, я, конечно, за занавеской стою, они стоят на пьедестале, над ними развевается флаг России и играется гимн. Вот тогда можно пустить слезу. Вот тогда можно вспомнить дорогу, по которой шли, чтобы туда прийти. Приход на пьедестал усеян очень большими шипами, намного большими, чем у роз", - добавила она.

Ирина Винер-Усманова является Героем Труда Российской Федерации, Заслуженным работником физической культуры России и Заслуженным тренером России. Она подготовила многих знаменитых гимнасток. В частности, это Яна Батыршина, Юлия Барсукова, Евгения Канева.

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее Кабаева завоевала бронзу. Спустя четыре года на Олимпиаде в Афинах она взяла золотую медаль в многоборье.

После той победы она решила оставить большой спорт. Однако в июне 2005 года стало известно, что спортсменка решила вернуться в художественную гимнастику. Она неоднократно говорила о желании участвовать в Олимпиаде 2008 года в Пекине. Но в 2007 году окончательно завершила карьеру.

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