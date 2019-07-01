Ирина Круг почтила память убитого мужа

В России вспоминают знаменитого шансонье

Певица Ирина Круг почтила память своего супруга - известного музыканта Михаила Круга, который погиб 17 лет назад. Она опубликовала пост в Instagram.

Певца убили в собственном доме в ночь на 1 июля 2002 года. Михаилу Кругу было 40 лет.