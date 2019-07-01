Ирина Круг почтила память убитого мужа

В России вспоминают знаменитого шансонье
Певица Ирина Круг почтила память своего супруга - известного музыканта Михаила Круга, который погиб 17 лет назад. Она опубликовала пост в Instagram.
17 лет , как тебя нет с нами , страшная трагедия которая изменила всю мою жизнь , столько испытаний было , слез , нет тебя Михаил Владимирович , но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях ! Хороший , верный , ты скала ! Спасибо за все !!! #иринакруг #михаилкруг #любим #трагедия #17лет
Певца убили в собственном доме в ночь на 1 июля 2002 года. Михаилу Кругу было 40 лет.
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