Умер отец Николая Баскова

Сын узнал страшную новость, когда прилетел в Минск

Знаменитому певцу Николаю Баскову шлют слова соболезнования. В семье звезды российской эстрады горе: скончался его отец.

Это произошло накануне, 30 июня. 67-летний Виктор Басков умер после продолжительной болезни.

Сам Басков узнал о страшной новости, когда прилетел в Минск, где произошло закрытие "Европейских молодежных игр". Как сообщает портал Super, певец не стал отказываться от выхода на сцену, но сменил первоначально запланированный белый костюм на черный. Само выступление он посвятил отцу.

Как пишет "Дни.ру", одним из первых соболезнование Баскову выразил Владимир Винокур. "Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам соболезнования от меня и всей моей семьи по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца – настоящего полковника! Скорблю вместе с Вами! Держитесь, друзья!" – отметил он на своей странице в Instagram.

Ранее родители часто посещали концерты своего сына. Они поддерживали его перед серьезными турами и были с ним очень близки.

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