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Американский самолет-разведчик 3 часа кружил около границы России

18:04
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии

Американский разведывательный самолет RC-135V в понедельник в течение трех часов летал около российской границы в районе Балтики. Об этом говорится в сообщении европейских авиационных ресурсов.

Как уточняет "Интерфакс", воздушное судно проследовало над Латвией, Литвой и Эстонией, у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Ранее над Балтийским морем произошел перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon российским истребителем Су-27. Видео инцидента было опубликовано в интернете.

Кроме того, в апреле этого года американский разведчик полтора часа кружил около Крыма. Самолет также на какое-то время "засветился" в небе у Сочи.

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