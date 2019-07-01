Зеленский потребовал наказать зарвавшегося Климкина

Он вновь попросит отправить главу МИД Украины в отставку

Украинский президент Владимир Зеленский направил премьер-министру страны Владимиру Гройсману письмо, в котором просит рассмотреть вопрос о привлечении министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Это связано с решением главы МИД не информировать украинского лидера о ноте российского внешнеполитического ведомства от 25 июня. Она касалась освобождения пленных украинских моряков. Также Климкин не сообщил главе государства о ноте-ответе с украинской стороны.

В письме говорится, что Климкин лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Как заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан, согласно 102-й и 106-й статьям Конституции Украины, президент страны отвечает за международное направление, а также определяет внешнюю политику страны. Кроме того, согласно Положению о министерстве иностранных дел, его глава обязан докладывать украинскому лидеру о событиях наподобие этой ноты.

Теперь Зеленский повторно направит в парламент представление об увольнении Климкина и другие кадровые вопросы. "Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан" – подчеркнул Богдан.

При этом он признал, что процедура возвращения моряков, которую предложила Россия, не является приемлемой для Киева. Тем не менее, в процессе переговоров стороны могут найти компромисс "без ущерба для интересов" Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Николай Скорик назвал Павла Климкина позором для украинской дипломатии. По его словам, об этом говорят не только результаты его работы, но даже внешний вид.

До этого лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в сговоре с Россией и виновен в государственной измене. Он напомнил, что Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы до 25 июня освободить всех задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года моряков и вернуть на родину. Однако Россия отказалась выполнять решение Трибунала. Вместо этого она якобы договорилась с Зеленским, что задержанных моряков не освободят, а просто переведут из российской тюрьмы в украинскую. Причем Россия требовала, чтобы их судили по российским законам. И тем самым Украина признавала бы юрисдикцию России над Крымом, отметил Ляшко.

Однако действия украинцев в ПАСЕ и позиция МИД Украины, назвавшего предложение России неприемлемым, по мнению политика, неожиданно "сломали ему этот заговор".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский признался, что узнаёт о действиях МИД на международной арене из интернета. О шагах министерства Климкин ему не сообщает. Он считает, что глава МИД действительно зарвался. Глава Незалежной сразу же после инаугурации пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная Рада проголосовала против.

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Видеообращение Зеленского к Путину