Российская актриса найдена мертвой в США

В последние годы Надежда Чередниченко жила за рубежом

Заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко скончалась в США. Ей был 91 год.

Как сообщили в Союзе кинематографистов со ссылкой на родных советской актрисы, Чередниченко скончалась еще 14 июня. Известно об этом стало только сейчас.

"Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты", - заявили в Союзе.

Надежда Чередниченко окончила ВГИК и класс вокала института имени Гнесиных. В кино дебютировала в 1946 году в фильме "Первая перчатка". Среди других работ актрисы — роли в фильмах "Чемпион мира", "Матрос Чижик", "Когда поют соловьи", "Координаты неизвестны".

До 1983 года служила в Центральной студии киноактера, а после — в Театре-студии киноактера. Много лет прожила за границей.