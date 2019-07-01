Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Волна паводка сейчас идёт вниз по рекам

В Иркутской области число погибших в результате наводнения достигло 12 человек. Ещё 9 в списках пропавших без вести. Вопросы оказания помощи пострадавшим, а также другие поручения президента, посетившего Иркутскую область в субботу, в понедельник обсуждались на совещании у главы правительства.

Те, кто в спешке эвакуировались, возвращаются уже на своих лодках в дома, но лишь для того, чтобы забрать документы и тёплые вещи. Спасатели в это время обследуют подтопленные территории. Идут медленно, под водой может быть что угодно - деревья, заборы, Мебель, которую унесло течением, передает "ТВ Центр".

Сотни домов затоплены, многие по крыши. Из таких мест спасатели эвакуируют людей на лодках. Здесь это единственное средство передвижения. Впрочем, есть и те, кто не желает покидать свои дома. Им привозят гуманитарную помощь продукты и воду прямо сюда.

Макароны, картошка, консервы - то, что долго не портится. На одной из улиц восемь человек не решились бросать свои дома. Спасатели раздают еду в коробках. Подкармливают и животных, которых оставили хозяева.

Но все же большинство людей спасатели уже эвакуировали. Одних разместили во временных пунктах. Другие остановились у родственников, но каждый день возвращаются домой с надеждой, что большая вода ушла.

В Иркутской области введён режим ЧС. Ушли под воду больницы, школы, детские сады и магазины. Не работают две электростанции. Остановлены водозаборы, не работает канализация. Повреждены автомобильные мосты. Отрезанными от земли остаются ещё тысячи людей. МВД сообщило о 12 погибших, 9 человек без вести пропали.

В понедельник на помощь спасателям пришли волонтеры. Они собирают гуманитарную помощь. Известно, что первая партия с продуктами, вещами первой необходимости уже направлена в Иркутскую область.

По-прежнему нет проезда по федеральной трассе "Сибирь". О том, как объехать проблемный участок автолюбителей информируют сотрудники полиции. Дорога в объезд 700 километров. Поэтому некоторые предпочитают подождать, пока спадёт вода.

Уровень воды в районе Тулуна пошёл на спад, однако паводок теперь угрожает населённым пунктам Красноярского края. Режим ЧС уже введён в городе Канске.

Елена Макарова, Алексей Овчинников и Максим Силаев, "ТВ Центр".