Макрон заявил о невозможности расширения ЕС

Президент Франции считает, что провал саммита ЕС является признаком невозможности дальнейшего расширения Союза

В Евросоюзе опять не смогли договориться. Ни европейская пресса, ни сами политики не скрывают разочарования неспособностью сформировать руководящие органы ЕС. Саммит, который должен был определить кандидатов на ключевые посты в Еврокомиссии, завершился ничем. Заседания опять отложены. Глава Евросовета Дональд Туск ведёт переговоры с разными сторонами, пытаясь привести их хоть к какому-то компромиссу.

Накануне саммита европейские лидеры даже шутили: кажется, легче выбрать Папу Римского, чем нового главу Еврокомиссии. И действительно - две попытки договориться в Евросоюзе провалились. Третья затянулась на всю ночь.

А "белого дыма" так и не видно. В 4:30 утра Дональд Туск ставит заседание на паузу. И начинает двусторонние консультации с лидерами государств. Не помогло.

"Обычно такое называют словом "провал". Доверие к нам и так подорвано из-за всех этих долгих встреч с нулевым результатом. Мы создаем образ Европы, который не является серьезным. Поэтому я более чем скептически отношусь к тем, кто говорит о расширении ЕС. Какое расширение - если 28 стран не могут договориться между собой?" – сказал он.

Договориться не могут пока даже две ключевые для ЕС страны - Франция и Германия. На пост главы Еврокомиссии Эммануэль Макрон выдвигает кандидатуры главного переговорщика по "Брекзиту" Мишеля Барнье и первого заместителя Юнкера Франса Тиммерманса.

Ангела Меркель против француза Барнье, но согласилась поддержать голландца. Только вот проблема. Страны Вышеградской четверки еще до встречи заявили: заблокируют любые попытки сделать социалиста Тиммерманса главой Еврокомиссии.

"Господин Тиммерманс в прошлом не очень позитивно относился к нашему региону, поэтому нам нужен тот, кто объединит Европу, а не разделит еще больше", - отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабич.

К тому же, против – "Европейская народная партия", в которую входят представители блока ХДС/ХСС. Депутаты требуют, чтобы канцлер по-прежнему продвигала кандидатуру баварца Манфреда Вебера. Меркель настроена отдать ему, если не главную, то одну из главных должностей.

Времени у Брюсселя нет. После утренних консультаций с парламентскими фракциями встречу решено отложить еще на сутки. А ведь во вторник первое заседание нового Европарламента, на котором по правилам должны были быть представлены кандидаты на посты в Еврокомиссии.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".