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Охаявший Россию Кикабидзе поддержал Катамадзе

19:12
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Сам актер ранее отметился антироссийскими заявлениями

Актер Вахтанг Кикабидзе высказался в поддержку Нино Катамадзе. Ранее грузинская певица заявила, что больше не будет выступать в России из-за обострения отношений Москвы и Тбилиси.
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Кикабидзе заявил, что полностью поддерживает решение Катамадзе. Об этом он сказал в интервью агентству РИА Новости. Комментируя поступок грузинской певицы "Ридусу", Кикабидзе заметил, что каждый человек поступает так, как он считает нужным.

30 июня Нино Катамадзе написала в Facebook, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. Она назвала Россию оккупантом, а президента Владимира Путина - врагом Грузии. В Кремле предположили, что талантливая певицы попросту не разбирается в политике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил ей разъяснить аспекты российско-грузинских отношений, если у Катамадзе возникли вопросы.

Вахтанг Кикабидзе ранее также отметился антироссийскими высказываниями. 80-летний актер заявил, что Москва пытается "прибрать к рукам" Грузию и что грузинские власти, посадившие в парламент представителя России, получили по заслугам. Позднее он попытался оправдаться за свои слова, заявив, что "все гадости идут от политиков".

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