В жилом доме в Нижневартовске произошел взрыв (видео)

Более 60 человек эвакуированы

Взрыв произошел в одном из жилых домов Нижневартовска. Это случилось во время пожара в доме на улице Спортивная. Горел последний этаж пятиэтажки.

В результате из здания эвакуировали 66 человек. О пострадавших ничего не сообщается. На месте работают экстренные службы.

По словам очевидцев, причиной произошедшего мог стать взрыв газа, пишет URA.RU. Между тем, информацию о взрыве на месте происшествия опровергли в пресс-службе МЧС.

Утром, 2 июля, состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока что, жителям сгоревшего дома предложили временно заселиться в одну из местных школ. На это согласились более 20 жильцов.

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