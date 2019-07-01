РЖД устроит проверку из-за выезда Пугачевой на перрон в Москве

Ее везли по технической платформе

Ситуация с выездом автомобиля со знаменитой певицей Аллой Пугачевой на перрон Рижского вокзала заинтересовала РЖД. Теперь там проверят действия сотрудников.

Как рассказали в пресс-службе в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО "РЖД"), в Сети появилась видеозапись, на которой Пугачеву везут не по пассажирской платформе №1, а по технической платформе №2.

При этом подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в ряде случаев, передает Агентство "Москва". Она строго регламентирована. Именно по этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.

Ранее сообщалось, что Пугачеву и ее мужа Максима Галкина заметили на вокзалах России и Латвии. Звезды вместе с детьми отправились в Ригу, чтобы оттуда добраться до Юрмалы. На фото и видео, опубликованных в интернете, видно, как певицу подвозят на машине к вагону поезда, а Галкин помогает ей зайти в вагон. Случайные прохожие поражены встречей с легендарной артисткой.

Однако некоторые интернет-пользователи оказались возмущены тем, что Примадонна нарушила правила дорожного движения, заехав на перрон. Тем не менее, поклонники Пугачевой отметили, что она заслужила такие почести своим многолетним трудом.

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