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Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

20:12
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Полиция применила слезоточивый газ

В понедельник в Гонконге полиция разгоняет демонстрантов, которые утром ворвались в здание Законодательного совета. Стражи порядка применяют дубинки и слезоточивый газ, передает "ТВ Центр".

Беспорядки в автономном районе Китая продолжаются, несмотря на наступление ночи. Весь день тысячи демонстрантов блокировали здание парламента, а вечером пошли на штурм, разбили окна и двери, сломали ограждение и ворвались в зал заседаний.

Парламентариев внутри уже не было, активисты водрузили на трибуне британский флаг колониального Гонконга. При этом британский МИД поддержал протестующих и назвал такие действия мирными. Многотысячная толпа требует отмены закона об экстрадиции предполагаемых нарушителей и преступников в Китай.

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