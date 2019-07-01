Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ

В понедельник в Гонконге полиция разгоняет демонстрантов, которые утром ворвались в здание Законодательного совета. Стражи порядка применяют дубинки и слезоточивый газ, передает "ТВ Центр".

Беспорядки в автономном районе Китая продолжаются, несмотря на наступление ночи. Весь день тысячи демонстрантов блокировали здание парламента, а вечером пошли на штурм, разбили окна и двери, сломали ограждение и ворвались в зал заседаний.

Парламентариев внутри уже не было, активисты водрузили на трибуне британский флаг колониального Гонконга. При этом британский МИД поддержал протестующих и назвал такие действия мирными. Многотысячная толпа требует отмены закона об экстрадиции предполагаемых нарушителей и преступников в Китай.