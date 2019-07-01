Почему активизировалась "революция зонтиков" в Гонконге

Протестующие в понедельник ворвались в здание Заксобрания

Полиция Гонконга полностью освободила здание Законодательного собрания, которое вечером захватили манифестанты. Силы правопорядка вынуждены были применить силу при освобождении парламента и разгоне многотысячной толпы перед ним. На предупреждения полиции манифестанты не реагировали. Власти автономного района КНР весь день не вмешивались в протестные акции, но после того, как толпа начала погромы и ворвалась в парламентский комплекс, стражи порядка перешли в наступление и взяли ситуацию под контроль.

Уличные беспорядки и стычки с полицией продолжились в Гонконге до поздней ночи. Дым на улицах от газа даже не успевает развеиваться. 22-ю годовщину перехода этого специального административного района от Великобритании под юрисдикцию Китая демонстранты отметили не только массовым маршем, но и погромами. Они начались еще рано утром, передает "ТВ Центр".

Традиционно день перехода Гонконга к КНР сопровождается торжественной церемонией поднятия флага. Но в этом году впервые мероприятие прошло в помещении. По требованию полиции также были закрыты центральные станции метро и ряд государственных учреждений, ведь этот протест весьма далек от мирного.

Против неподчиняющихся требованиям офицеров пришлось применять слезоточивый газ. Полицейских в ответ обливали едким натром. 13 из них в результате оказались госпитализированы. Кстати, на этот раз полиция по отношению к демонстрантам действовала куда мягче, а вот те, наоборот, почувствовав безнаказанность, вели себя агрессивней.

Якобы мирные демонстранты пытаются проникнуть в здание Заксобрания с помощью арматурных ножниц. Стекла окон и дверей не поддавались несколько часов. И тогда в ход пошла металлическая тележка.

После того как протестующим удалось проникнуть в здание парламента, они забаррикадировались там и устроили форменный погром. Изрисовали черной краской стены, крушили мебель. И при этом жаловались, что полиция ведет себя с ними совсем недемократично. Здание освобождали с помощью слезоточивого газа.

Массовые протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Тысячи людей вышли на улицы из-за намерения властей принять поправки в закон об экстрадиции и допустить возможность высылки преступников в ряд стран, с которыми ранее не было соглашения. В том числе, в континентальный Китай. Официальный Пекин уверен, что это закроет лазейки, например, для китайских оппозиционеров, которые на территории Гонконга чувствует себя в безопасности, ведь в КНР широко применяется смертная казнь. Оппозиция считает, что жертвами этих поправок станут несогласные с политикой Китая.

После июньской волны демонстраций и беспорядков Заксобрание перенесло рассмотрение поправок на неопределенный срок. Но протестующие в понедельник все-таки выместили свой гнев на здании парламента. Они требуют навсегда отказаться от такого изменения законодательства. И наглядно демонстрируют, чьи законы уважают больше - в парламенте растянули флаг страны времен британской юрисдикции. Лондону этот жест, судя по всему, понравился. Глава британского МИДа оправдал провокации.

Снова не остался в стороне и Вашингтон. Советник Белого дома США Джон Болтон потребовал от Китая "выполнять международные обязательства" в связи с массовыми протестами в Гонконге. Ранее Пекин уже просил США и Великобританию самим помнить о международном праве и недопустимости вмешательства в дела суверенных государств. И не исключил: беспорядки могли быть запущены внешними силами.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".