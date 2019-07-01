НАТО и Украина изменили план учений из-за действий России

Ранее Москва закрыла район плавания в Черном море

Украина, США и некоторые другие страны НАТО изменили план совместных учений Sea Breeze — 2019. Это произошло из-за действий России в акватории Черного моря.

Как отметили в Государственной пограничной службе Украины, попытки "северного соседа спутать карты" решением закрыть район плавания не испугают многонациональный штаб. "Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений", — заявил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

Кроме того, руководитель учений от американской стороны Мэтью Леман подчеркнул, что новые вызовы – именно то, чему они учатся противодействовать.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что силы и средства Черноморского флота контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019. Это делается для реагирования на возможные нештатные ситуации, передает ТАСС.

Эти учения стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие более трех тысяч военнослужащих из 19 стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Украину.

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