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Выросло число погибших при наводнении в Иркутской области

22:02
  • понедельник
  • 01 июля 2019

По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек

Вопросы помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, а также другие поручения, отданные президентом, посетившим регион в субботу, в понедельник обсуждались на совещании у главы правительства России. Средства, необходимые для первоочередных выплат, в область уже перечислены.

Предотвратить стихийное бедствие, а также справиться с его последствиями  региональные власти оказались не в состоянии, и сейчас решение проблем взяло на себя федеральное правительство. Число погибших в результате наводнения достигло уже 14 человек. Пострадавших - более 750. Волна паводка идёт вниз по рекам. В зоне бедствия оказались свыше 80 населённых пунктов и 32 тысячи жителей.

Подробнее – в репортаже Елены Макаровой.

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