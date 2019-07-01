Кадыров рассказал о "новшестве Запада" после убийства полицейского в Чечне

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего при отражении атаки сотрудника полиции.

В своем Telegram-канале он написал, что терроризм действует безжалостно, дерзко и неожиданно. В этой связи в борьбе с ним воспитательные беседы не помогут. По его словам, если кто-то выбирает путь террора, то ответные меры будут жесткими настолько, насколько позволят законы России.

Кроме того, он подчеркнул, что молодых людей толкают на совершение преступлений "круглосуточные вещания в эфире и в соцсетях рупоров терроризма" путём обмана. Если большие и малые государства действительно желают жить в мире, то они должны быть уничтожены, считает Кадыров.

Он добавил, что человек мог совершить такой страшный поступок из-за "новшества западных стран". Именно оттуда, по его словам, пришла практика "нападения с ножом".

Ранее в Чечне неизвестный совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов. В результате один силовик погиб по дороге в госпиталь. Сам злоумышленник был ликвидирован на месте.

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