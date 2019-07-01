Алибасов сорвал съемки на телевидении

Он должен был пройти проверку на полиграфе

Продюсер и создатель группы "На-На" Бари Алибасов не приехал на съемки телепрограммы "На самом деле", которая должна была выйти на Первом канале. Ее ведущим является Дмитрий Шепелев.

Шоумен должен был рассказать о своем отравлении при работающем детекторе лжи. На мероприятие пришли эксперты, близкие Алибасова, а также массовка. Как сказал один из пришедших, передача должна была стать разоблачением года.

Друзья и родственники продюсера хотели увидеть его после выписки из больницы. Приехал даже сын музыканта Бари Алибасов-младший, пишет "Собеседник".

Однако главный герой передачи так и не явился. В течение примерно двух часов до него пытались дозвониться. В итоге стало известно, что Алибасов якобы плохо себя чувствует. Всех гостей пришлось отправлять по домам. Тем не менее, Алибасов пообещал все же приехать к Шепелеву, но в другой день.

4 июня, за два дня до своего 72-летия Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот". После этого врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Продюсер несколько дней пробыл в медикаментозной коме. У него частично отказала память.

Однако эксперты и общественность выразили сомнение в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Подтверждением этой версии может служить заявление сына продюсера, сделанное 28 июня. По его словам, новости об отравлении отца принесли семье и PR-директору группы "На-На" Вадиму Горжанкину рекламные предложения на 26 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Алибасова собираются вывезти из России