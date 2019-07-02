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Почему врачи скрывают подробности состояния трясущейся Меркель

09:22
  • вторник
  • 02 июля 2019

Михаил Делягин высказался о ситуации вокруг канцлера Германии

В эфире программы "События 25-й час" обсудили прошедший саммит "Большой двадцатки". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации.

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"Все (на саммите G20) говорили на равных. Всем понятно, что есть США, есть Китай, есть Россия и есть всё остальное. И Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель) подпрыгивает, чтобы коготочками зацепиться и, так сказать, вползти в этот ряд. Госпоже дважды публично становилось плохо. И ни один немецкий врач не издал ни звука по поводу того, что это было! Многие американские и европейские врачи спокойно говорят о своих лидерах. А тут случилось такое, что сказать нельзя", - уверен эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео:

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