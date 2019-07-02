Почему врачи скрывают подробности состояния трясущейся Меркель

Михаил Делягин высказался о ситуации вокруг канцлера Германии

В эфире программы "События 25-й час" обсудили прошедший саммит "Большой двадцатки". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации.

"Все (на саммите G20) говорили на равных. Всем понятно, что есть США, есть Китай, есть Россия и есть всё остальное. И Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель) подпрыгивает, чтобы коготочками зацепиться и, так сказать, вползти в этот ряд. Госпоже дважды публично становилось плохо. И ни один немецкий врач не издал ни звука по поводу того, что это было! Многие американские и европейские врачи спокойно говорят о своих лидерах. А тут случилось такое, что сказать нельзя", - уверен эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео:

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