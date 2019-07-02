Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

Ракета поразила условную цель

Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пуск произвели с полигона Сары-Шаган в Казахстане. На стартовую площадку ракету доставили при помощи тяжёлой техники, специалисты проверили все системы, после чего поместили ракету в шахту. Как сообщили в командовании войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС, все заложенные характеристики новой системы ПРО подтверждены. Поставленные задачи успешно выполнены, условная цель поражена точно и в расчётное время.

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