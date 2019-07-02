"Мерзко и противно": поклонники отвернулись от Ирины Шейк

Красавица стала терять подписчиков

Российские интернет-пользователи осудили модель Ирину Шейк за участие в гей‐параде в Нью-Йорке.

33-летняя Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером, опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых она позирует вместе с участниками гей-парада. Модель надела короткие шорты и белую футболку от известного бренда с радугой - флагом ЛГБТ-сообщества. "Любовь - это ответ", - подписала она один из постов.

Фотографии собрали сотни отметок "Нравится". Большинство подписчиков Шейк по своему обыкновению завалили русскую красавицу комплиментами. Однако многие русскоязычные интернет-пользователи неприятно удивились, что девушка посетила мероприятие такого рода. По мнению недовольных граждан, бывшая подруга Купера пошла на парад ради гонорара за рекламу известного бренда.

"Мерзко и противно, что и вы туда же", "Заполонили весь интернет и все улицы своим вонючим флагом", "Шейк одна из многих, кто просто за бабки выполняет свою работу", "Зачем вы туда лезете, фу, это мерзко" - пишут люди. Некоторые из них решили отписаться от Ирины Шейк.

Слухи о расставании Шейк и Купер появились в мае 2019 года. О причинах разрыва можно только догадываться. Сначала писали, что актер изменил ей с певицей Леди Гагой, а потом стало известно, что Купер не захотел жениться на матери своей дочери.