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Затопленную Иркутсткую область очистят от заразы

08:25
  • вторник
  • 02 июля 2019

В регион летит группа войск радиохимической и биозащиты

В Иркутскую область этим утром прибыли несколько самолётов военно-транспортной авиации. В зону паводка перебросили дополнительную спецтехнику для устранения последствий ЧП, передает "ТВ Центр".

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Из Новосибирской области в Братск доставили автоцистерны для обеспечения жителей пострадавших районов питьевой водой. Развозом будут заниматься военнослужащие ЦВО. В городе Тулун в ближайшее время развернут полевой лагерь. В нём смогут разместиться до тысячи человек. Также Минобороны направило в регион второй механизированный хлебозавод. За сутки он может производить до трёх тонн продукции.

Ночью из Московской области вылетела оперативная группа войск радиохим- и биозащиты. Специалисты займутся обеззараживанием территорий. В зоне ЧП остаются 42 населённых пункта, в некоторых уровень воды по-прежнему превышает критическую отметку.

Подробнее смотрите в репортаже Елены Макаровой:

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