Названа причина взрывов в жилом доме в Нижневартовске

Во всем обвинили рабочих
В Нижневартовске следователи выясняют причины пожара и взрывов в жилом пятиэтажном доме, передает "ТВ Центр". Около 200 человек были эвакуированы, часть из них эту ночь провели у родственников, остальные - в пункте временного размещения.
Огонь вспыхнул в понедельник вечером. Уже после того, как пламя охватило практически всю кровлю, на верхних этажах прогремели два взрыва. К полуночи пожар был полностью потушен. По последним данным, пострадавших нет.
Одна из вероятных причин ЧП - неосторожность рабочих при проведении ремонта: пожарные обнаружили на чердаке разорвавшийся баллон с пропаном, который обычно используется при резке металла.
Видео пожара в доме: