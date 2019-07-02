Названа причина взрывов в жилом доме в Нижневартовске

Во всем обвинили рабочих

В Нижневартовске следователи выясняют причины пожара и взрывов в жилом пятиэтажном доме, передает "ТВ Центр". Около 200 человек были эвакуированы, часть из них эту ночь провели у родственников, остальные - в пункте временного размещения.

Огонь вспыхнул в понедельник вечером. Уже после того, как пламя охватило практически всю кровлю, на верхних этажах прогремели два взрыва. К полуночи пожар был полностью потушен. По последним данным, пострадавших нет.

Одна из вероятных причин ЧП - неосторожность рабочих при проведении ремонта: пожарные обнаружили на чердаке разорвавшийся баллон с пропаном, который обычно используется при резке металла.

Видео пожара в доме:

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