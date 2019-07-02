ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина взрывов в жилом доме в Нижневартовске

08:32
  • вторник
  • 02 июля 2019

Во всем обвинили рабочих

В Нижневартовске следователи выясняют причины пожара и взрывов в жилом пятиэтажном доме, передает "ТВ Центр". Около 200 человек были эвакуированы, часть из них эту ночь провели у родственников, остальные - в пункте временного размещения.

Огонь вспыхнул в понедельник вечером. Уже после того, как пламя охватило практически всю кровлю,  на верхних этажах прогремели два взрыва. К полуночи пожар был полностью потушен. По последним данным, пострадавших нет.

Одна из вероятных причин ЧП - неосторожность рабочих при проведении ремонта: пожарные обнаружили на чердаке  разорвавшийся баллон с пропаном, который обычно используется при резке металла.

Видео пожара в доме:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Пожар жилого дома в Нижневартовске
Пожар жилого дома в Нижневартовске
Пожар жилого дома в Нижневартовске
Пожар жилого дома в Нижневартовске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.