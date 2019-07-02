Россияне столкнулись с запретом на полеты в Чехию

Всему виной чешские власти

Авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" со 2 июля приостановили рейсы в Прагу и Карловы Вары.

Чешские власти аннулировали разрешения на полеты этих компаний в страну. Причина такого решения пока не раскрывается.

"Газета.ru" пишет, что "Аэрофлоту" пришлось отменить четыре рейса в Прагу, хотя у перевозчика имелись все технические возможности для выполнения полетов. Авиакомпания продолжит доставлять пассажиров из Москвы в Прагу двумя рейсами.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила вылет самолетов из Екатеринбурга в Прагу, а также из Москвы в чешскую столицу.

Лоукостер "Победа" не смог отправить своих пассажиров из Москвы в Карловы Вары.