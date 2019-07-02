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Россияне столкнулись с запретом на полеты в Чехию

08:56
  • вторник
  • 02 июля 2019

Всему виной чешские власти

Авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" со 2 июля приостановили рейсы в Прагу и Карловы Вары
В "Домодедово" едва не столкнулись два пассажирских самолета

Чешские власти аннулировали разрешения на полеты этих компаний в страну. Причина такого решения пока не раскрывается.  

"Газета.ru" пишет, что "Аэрофлоту" пришлось отменить четыре рейса в Прагу, хотя у перевозчика имелись все технические возможности для выполнения полетов. Авиакомпания продолжит доставлять пассажиров из Москвы в Прагу двумя рейсами. 

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила вылет самолетов из Екатеринбурга в Прагу, а также из Москвы в чешскую столицу. 

Лоукостер "Победа" не смог отправить своих пассажиров из Москвы в Карловы Вары. 

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