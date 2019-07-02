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Лазарев показал пляжные фото с красавцем-сыном

09:29
  • вторник
  • 02 июля 2019

Артист поделился позитивом

Певец Сергей Лазарев отправился вместе с пятилетним сыном Никитой на море и порадовал поклонников позитивными фотографиями. 

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36-летний артист опубликовал в Instagram снимки, на которых он позирует с ребенком на руках, стоя в морской воде. Отец и сын счастливо улыбаются. Грудь музыканта покраснела от пребывания на солнце. 

"Рождение ребенка - это единственное свидание вслепую, на котором ты можешь быть уверен, что встретишь безоговорочную любовь всей своей жизни" (с) Позитива вам в ленту от нас с Никитосом!" - написал Лазарев. 

Актер и телеведущий Оскар Кучера, актриса Екатерина Варнава, певец Филипп Киркоров, певица Виктория Дайнеко и другие известные люди "лайкнули" фото Сергея Лазарева. "Какие классные и красивые!", "Мне так нравится, как вы жмуритесь от счастья", "Как подрос малыш", "Лазарев старший, по-моему, сегодня будет засыпать со сметанкой на обгоревшей груди" - пишут интернет-пользователи.

Самые любопытные поинтересовались, кто сфотографировал Лазарева с сыном. Верные фанаты посоветовали им не лезть в личную жизнь певца. Напомним, что финалист "Евровидения" держит в секрете имя матери своего ребенка. 

Видео: Лазарев впервые показал видео с маленьким ребенком

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