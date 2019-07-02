Галкина заставили оправдываться за поведение Пугачевой на вокзале

Скандал омрачил отдых звездной семьи

Телеведущий Максим Галкин ответил на претензии граждан, возмущенных поведением певицы Аллы Пугачевой на Рижском вокзале.

Накануне в Сети опубликовали видео, на котором машина Пугачевой подъезжает к поезду, тогда как выезд на перрон разрешен только специальной технике. В РЖД начали проверку по факту нарушения. Многие интернет-пользователи возмутились вседозволенностью Примадонны.

Позднее Галкин опубликовал в Instagram видео, сделанное им в Юрмале во время одиночной велосипедной поездки. Он заснял на камеру пляж, море и закат, после чего наложил на кадры романтическую музыку.

Как пишет "Газета.ru", многие интернет-пользователи восхитились красотой пейзажа, однако нашлись и такие, кто не преминул напомнить Галкину о скандале на Рижском вокзале. "Че, вы все море выкупили?" - спросили телеведущего, на что он с юмором ответил: "Да".