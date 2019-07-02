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Речь не вернулась: жена молится за здоровье Носкова

10:52
  • вторник
  • 02 июля 2019

Стали известны подробности состояния перенесшего инсульт музыканта

Музыкант Николай Носков продолжает восстанавливаться после инсульта, который он пережил в 2017 году, пишет "Стархит". По словам жены 63-летнего певца Марины, врачи в шоке от его результатов.

"Страшно загадывать на будущее, но Коле действительно гораздо лучше. Реабилитация продолжается. Нейропсихологи, лечебная физкультура, массажи, иголочки, физио", - подробно рассказала она.

Однако, уточнила Марина Носкова, речь и моторика еще полностью не вернулись к ее мужу. Так, Носков продолжает ходить с тростью.

"Я часто хожу в храм, молюсь за Колино здоровье. Мы верующие. Мечтаем съездить в Нило-Столобенскую пустынь, а еще в хороший санаторий", - сказала жена Носкова. Как пишут "Дни.ру" пока финансовое положение семьи не позволяет им осуществить намерения, ведь лечение очень дорогое.

О творческих планах музыканта ранее рассказал продюсер Виктор Дробыш. На своей странице в Instagram он опубликовал видео с поющим Носковым, анонсировав сольный концерт певца в конце 2019 года. Выступление состоится в Москве.

Видео: Носков снова запел после инсульта

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