ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция допустила покупку российских истребителей

11:54
  • вторник
  • 02 июля 2019

Ранее США припугнули Анкару исключением из программы F-35

Турция рассмотрит возможность закупки российских истребителей, если не получит американские военные самолёты. Об этом агентству Bloomberg сообщили сразу несколько источников в правительстве Турции.
Раскрыты детали контракта на поставку в Турцию комплексов С-400

Если Анкару исключат из программы F-35, власти будут искать альтернативу, а также могут приступить к разработке собственных истребителей, передает "ТВ Центр". США начали угрожать санкциями после того, как Турция подписала контракт на закупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Вашингтон, в свою очередь, планировал продать Анкаре свои ЗРК Patriot. Как отмечают собеседники агентства, наши системы значительно превосходят американские аналоги.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Су-57
Су-57
Истребители F-35
Истребители F-35
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.