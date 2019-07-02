Турция допустила покупку российских истребителей

Ранее США припугнули Анкару исключением из программы F-35

Турция рассмотрит возможность закупки российских истребителей, если не получит американские военные самолёты. Об этом агентству Bloomberg сообщили сразу несколько источников в правительстве Турции.

Если Анкару исключат из программы F-35, власти будут искать альтернативу, а также могут приступить к разработке собственных истребителей, передает "ТВ Центр". США начали угрожать санкциями после того, как Турция подписала контракт на закупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Вашингтон, в свою очередь, планировал продать Анкаре свои ЗРК Patriot. Как отмечают собеседники агентства, наши системы значительно превосходят американские аналоги.

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