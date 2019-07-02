На зависть французам: в Крыму возрождают плантации лаванды

Отрасль не пережила украинские времена

Фиолетовые поля до самого горизонта, душистый аромат и польза для здоровья. В Крыму начался сбор лаванды. Отрасль до 2014 года была в упадке. На месте многих плантаций построили коттеджи, а большинство предприятий разорились. Сейчас приходится начинать всё заново.

В Крым приезжают полюбоваться не только видами Черного моря, но и видами фиолетового моря лаванды. Горная, душистая, а какие пейзажи рисуют эти поля – ничуть не хуже, чем во французском Провансе.

Фиолетовые плантации на склонах Чатыр-Дага – излюбленное место для фотосессий. В кадре не только лаванда, но и еще одна достопримечательность южного берега – гора Демерджи. Цветы рвать, конечно, нельзя, но как удержаться.

Чтобы уберечь урожай от туристов, местных жителей и палящих солнечных лучей зачастую лаванду начинают убирать еще до пика цветения. Работают с 6 утра и до наступления жары. На полуострове сейчас за 30 градусов.

"50-60 килограммов до обеда можно собрать спокойно – это любителю, а тем, кто работает в совхозе – можно и по сто килограммов собрать", - говорит сборщик лаванды Нуридин Хафизов.

Промышленные плантации лаванды появились на полуострове еще в 30-е годы прошлого века. Здесь производили более ста тонн эфирных масел в год. Треть шла на экспорт, в том числе во Францию.

"Сорт именно крымской лаванды "Рекорд" - так и называется. Его и назвали в честь этого, потому что поспорили с французами – сажали в щебенку, в скалы. Киркой, мотыгой. Французы сказали: "Ничего у вас не получится". Но выросла лаванда и дала урожай по эфироносности в 1,5 – 2 раза круче французской", - рассказывает директор по развитию Алуштинского эфирно-масленичного совхоз-завода Елена Грищенко.

Но о советских рекордах сейчас только мечтают. Промышленность не пережила украинские времена. Большинство предприятий разорилось, а на месте цветущих садов появились дачи и коттеджи. Даже техника вышла из строя – косить приходится по старинке серпами.

Сегодня это самый большой урожай на полуострове. При этом из сотни килограммов лаванды получается всего лишь чуть больше литра масла. Его используют в парфюмерии, косметологии, лечебных целях. Ценится даже вода, оставшаяся при перегонке.

Возрождение отрасли началось три года назад, когда удалось решить вопросы со статусом земель. Но чтобы вернуть утраченные позиции на мировом рынке, нужны масштабные инвестиции и господдержка. В Минсельхозе сейчас рассматривают предложение включить лаванду и розу в перечень сельхозпродукции. Тогда производители смогут получить объемные субсидии на закупку саженцев и аренду техники. А еще, в отличие от риса и сои, неприхотливая лаванда может легко обойтись без Днепровской воды и стать золотой жилой для местных аграриев.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Алушта, Республика Крым.