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В ПАСЕ набросились на невежду Зеленского

11:08
  • вторник
  • 02 июля 2019

Конфликт между президентом Украины и главой МИД страны набирает обороты

"Не столько содержательной", сколько "эмоциональной историей" назвал Павел Климкин конфликт с Владимиром Зеленским, передает "ТВ Центр". Речь о просьбе  президента привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности. Тот не согласовал с ним ответ на ноту России по украинским морякам.

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Оценил поведение Зеленского и глава украинской делегации в ПАСЕ депутат Верховной рады Владимир Арьев. Он прямо оскорбил президента Украины. Так, Арьев полагает, что Климкин - это "государственник в виде министра", который "не дал сдать государственные интересы", а Зеленский - это, "простите, невежда". 

Местные националисты, не в пример Зеленскому, мастера действительно жестких реакций. Накануне радикалы устроили очередную устрашающую акцию, а раскольники попытались захватить приходской дом Украинской Православной церкви.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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