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Иран отвел полчаса на уничтожение Израиля

12:17
  • вторник
  • 02 июля 2019

Клубок взаимных угроз США, Израиля и Ирана запутался окончательно

Растёт напряжение в отношениях США и Ирана. В исламской республике сообщили о превышении лимита низкообогащённого урана. В ответ из Белого Дома летят резкие заявления. По словам Дональда Трампа, Тегеран играет с огнём. На него продолжат оказывать максимальное давление. Не исключена и силовая операция.

Клубок взаимных угроз США, Израиля и Ирана запутался окончательно и, похоже, у сторон появляется все больше желания разрубить его одним ударом. Дональд Трамп в очередной раз предупредил исламскую республику  о возможной атаке. Так американский президент отреагировал на новость о том,  что Тегеран превысил лимит запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

"Они знают, что делают, они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем!" – заявил президент США Дональд Трамп.

Иран, в свою очередь, пригрозил уничтожить Израиль за полчаса, если Штаты осмелятся нанести удар. США вступаются за своего союзника и вновь угрожают. Замкнутый круг. Ситуация накалилась на фоне тающей на глазах  ядерной сделки, выполнения которой требует Вашингтон, при том, что Америка первой ее покинула. Иран, в условиях давления, оставляет за совой право наращивать ядерную программу, и предупреждал об этом неоднократно.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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