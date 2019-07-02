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Почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

11:54
  • вторник
  • 02 июля 2019

Стало известно, что могло рассорить авиационные власти Москвы и Праги

Действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Об этом заявили в Минтрансе.
Россияне столкнулись с запретом на полеты в Чехию

Ранее Прага отозвала разрешения на выполнение некоторых рейсов российскими перевозчиками. И это несмотря на наличие действующих допусков. Пострадали сразу три компании - "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа". Им пришлось полностью или частично отменить полеты.

Официальных объяснений от Праги не последовало, передает "ТВ Центр". Но информагентства со ссылкой на собственные источники сообщают, что причиной стали проблемы с согласованием рейсов чешского национального перевозчика по транссибирскому маршруту.

"Смотрим сейчас статистику, сколько клиентов уже купили билеты. С каждым клиентом будем связываться индивидуально, прорабатывать вопрос о возврате или альтернативной перевозке и в ближайшее время, как только будет какое-то понимание, мы оперативно будем об этом сообщать", - сообщил пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Аттикова.

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