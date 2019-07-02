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Басков убит горем из-за смерти отца

10:31
  • вторник
  • 02 июля 2019

Артист поделился любимой песней родителя

В семье российского певца Николая Баскова большая утрата – после продолжительной болезни ушел из жизни его отец Виктор Басков.

О смерти 67-летнего Виктора стало известно накануне, 1 июня, пишет интернет-портал "Дни.ру". Николай узнал об этом перед концертом в Минске - артист готовился выступить на Европейских играх.

В знак памяти певец опубликовал видео с концерта, на котором присутствовали его родители, и сопроводил его подписью: "Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа .... и я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна".

Свои соболезнования Баскову-младшему выразила его коллега и напарница Таисия Повалий, Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Игорь Николаев, Александр Ревва, Катя Лель, Денис Клявер, Полина Гагарина, Анна Семенович, Иосиф Пригожин, Зара, Юлия Ковальчук и другие деятели отечественного шоу-бизнеса.  

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